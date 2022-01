Africa Cup: Mané schenkt getergd Senegal zege in 97e minuut, ook Marokko (met veel bekenden) mag juichen

Senegal, Guinee en Marokko hebben maandag allen hun eerste groepsduel op de Africa Cup in Kameroen gewonnen met 1-0. Senegal versloeg Zimbabwe dankzij een penaltydoelpunt van sterspeler Sadio Mané, zeven minuten in blessuretijd.

Senegal, een van de topfavorieten op de Africa Cup, wordt geplaagd door een corona-uitbraak en miste om die reden elf spelers, waaronder Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck.

De Senegalezen delen de leiding in groep B met Guinee, dat haar openingsduel met 1-0 won van Malawi. Issiaga Sylla (35.) zorgde voor het enige doelpunt van de partij. Ibrahima Cissé (Seraing) en Sory Kaba (OH Leuven) vielen in bij Guinee.

Marokko tot slot dankte Sofiane Boufal in de 1-0 zege tegen Ghana. Boufal maakte zeven minuten voor tijd de winning goal. Selim Amallah (Standard) en halve Belg Samy Mmaee stonden aan de aftrap bij Marokko, Tarik Tissoudali (AA Gent) viel in. Bij Ghana was er een basisplaats voor Joseph Paintsil (Racing Genk). Marokko leidt voorlopig in groep C met drie punten. Comoren en Gabon treffen elkaar later op de avond nog.