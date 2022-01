E-mail bewijst: bijeenkomst in ambtswoning van Boris Johnson was wel degelijk “feestje”

Het personeel van Downing Street 10 werd wel degelijk uitgenodigd voor een feestje in de tuin van de ambtswoning van de Britse premier Boris Johnson. Dat blijkt uit een e-mail die nieuwszender ITV bemachtigde, waarin het personeel gevraagd werd om “te komen genieten van het heerlijke weer”. Het Verenigd Koninkrijk vertoefde op dat moment in een lockdown, Britten mochten toen maximaal één andere persoon ontmoeten in de openlucht.