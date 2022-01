Beruchte Amerikaanse moordenaar Robert Durst (79) overleden

De beruchte Amerikaanse moordenaar Robert Durst is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn advocaat gemeld. De miljonair kreeg levenslang nadat hij op tv zijn mond voorbij praatte over de moord op onder meer zijn partner en beste vriendin.

Durst, een erfgenaam van een steenrijke vastgoedfamilie, werd jarenlang verdacht van verschillende moorden: in 1982 op zijn vrouw Kathleen McCormack, in 2000 op zijn beste vriendin Susan Berman, en in 2001 op een oudere buurman. Staalharde bewijzen werden er echter niet gevonden.

In 2015 praatte Durst echter per ongeluk zijn mond voorbij over de moorden tijdens de opnames van de documentaire ‘The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst’. Na een interview voor de serie ging hij naar het toilet, maar hij vergat dat zijn microfoon nog aan stond. Op beelden was te horen dat hij de drie moorden toegaf.

Durst zou zijn beste vriendin vermoord hebben zodat ze niet meer met de politie over de verdwijning van zijn vrouw Katleen McCormack zou kunnen praten. Ze zou namelijk getuige van die moord zijn geweest, en wilde de politie opbiechten wat er gebeurd was. In oktober werd Durst tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op Susan Berman.