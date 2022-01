Baby spoorloos verdwenen na chaotische evacuatie, na maanden eindelijk goed nieuws

Een Afghaanse baby, die tijdens de chaotische evacuatie op de luchthaven van Kaboel van zijn ouders werd gescheiden en sindsdien spoorloos was, is na vijf maanden weer herenigd met zijn familie. De foto van de krijsende baby – die door zijn radeloze ouders aan militairen werd gegeven – ging de wereld rond. Het beeld was voor velen het symbool van de chaotische terugtrekking van het Amerikaanse leger uit Afghanistan.