Antwerpse zoo heeft jouw hulp nodig: dieren krijgen elk jaar naam met dezelfde letter maar dat is deze keer extra moeilijk

De Antwerpse Zoo heeft een moeilijk jaar voor de boeg, als het toch op dierennamen aankomt. De dierentuin heeft als gewoonte om alle pasgeboren dieren gedurende één jaar telkens een naam te geven die begint met dezelfde letter. Vorig jaar was dat de letter W met namen zoals Willy, Whisker, Winta en Waka. Dit jaar is de Zoo dus aanbeland bij de letter X en dat zorgt voor moeilijkheden, want namen met een X zijn maar dun gezaaid. De dierentuin roept daarom op om leuke suggesties door te sturen.