Marc Coucke mag dan out zijn door corona, zijn investeringstrein dendert gewoon voort. Hij pompt nu twintig miljoen in EnergyVision, dat zonnepanelen en laadpalen gratis installeert bij particulieren en bedrijven, en vervolgens eigenaar wordt van de opgewekte energie. Win-win, belooft Coucke. Het is bovendien niet zijn eerste ‘groene’ project.