Dubbel zoveel kinderen verliezen schooltoeslag door afwezigheid

In het schooljaar 2020-2021 hebben dubbel zoveel leerlingen – 1.366 tegenover 617 in het schooljaar voordien – in de basisschool hun schooltoeslag moeten terugbetalen omdat ze problematisch afwezig waren.

Volgens het kabinet van onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is die stijging hoofdzakelijk te wijten aan nieuwe regels. Zo moeten kindjes in de derde kleuterklas sinds vorig schooljaar 290 halve dagen aanwezig zijn in plaats van 220. Die verandering is er gekomen samen met de verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Bovendien zijn kinderen in de basisschool nu al na vijf dagen problematisch afwezig, tegenover tien dagen vroeger. 67 procent van alle afwezigheden zit bij de kleuters.

Toch heeft de stijging volgens Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) ook te maken met de coronacrisis. “Het is aannemelijk dat ouders hun kleuter sinds maart 2020 net iets vaker hebben thuis gehouden. Bijvoorbeeld wanneer iemand in het gezin een hoger risico had om ernstig ziek te worden door het coronavirus.” Schryvers vraagt verder onderzoek naar de oorzaak van de stijging en de terugvordering voor het afgelopen schooljaar ongedaan te maken indien blijkt dat die te wijten is aan corona.

Enkel gezinnen met een laag inkomen krijgen zo’n toeslag. In totaal gaat het om 150.000 kinderen. “Voor hen is een terugvordering een koude douche”, zegt Schryvers.(jvde)