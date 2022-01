Groen wil financiële steun voor aardgas “zonder papierwerk”

Gezinnen met een budgetmeter voor aardgas kunnen in de winterperiode in aanmerking komen voor beperkte financiële steun van de Vlaamse overheid om hun meter op te laden. Concreet kunnen die gezinnen via hun OCMW een aanvraag doen voor een minimale aardgaslevering, waarvan de Vlaamse overheid 70 procent op zich neemt.

Maar dat systeem toont sterke gebreken, volgens Aerts. Het feit dat niet alle gemeentes de tussenkomst automatisch toekennen, vormt volgens hem een hindernis waardoor 80 procent van de gezinnen die er recht op hebben, de steun vorige winter niet kregen.“Wij willen dat de Vlaamse regering minimale aardgaslevering automatiseert voor wie daar recht op heeft, zonder dat daar papierwerk of andere rompslomp bij komt kijken voor de burger.”

“De nood om tot actie over te gaan is hoog”, zegt Aerts. Zo’n 431.860 gezinnen kampen met een vorm van energiearmoede. Dat is 15 procent van de Vlaamse huishoudens. Begin 2021 hadden 25.610 Vlaamse gezinnen een budgetmeter.

Doelbewust niet automatisch

Het systeem is doelbewust niet automatisch, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA).“We werken via de lokale OCMW’s om ervoor te zorgen dat kwetsbare gezinnen op de radar komen. Zo kan er een sociaal onderzoek komen naar hoe men de betrokken gezinnen het best structureel uit de (energie)armoede helpt, veel breder dan enkel de minimale aardgaslevering. Daarnaast zijn er ook gezinnen die vinden dat ze er zelf geen nood aan hebben.”