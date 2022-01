Op de eerste schooldag na de kerstvakantie was het voor veel schooldirecteurs al puzzelen. In de meeste scholen hield corona ‘slechts’ één of twee leerkrachten thuis, maar in de extremere gevallen viel al meer dan één op tien personeelsleden uit. “Je voelt nu al dat dit nog maar het begin is”, zegt Gunter Aerts van basisschool Twinkelveld.