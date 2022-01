In rusthuis Immaculata in Pelt draagt het personeel sinds vrijdag verplicht een FFP2-masker. — © Dick Demey

Genk

Omikron dringt in steeds meer rusthuizen binnen. Op een week tijd is het aantal corona-uitbraken in Vlaamse rusthuizen nagenoeg verdubbeld: van 32 naar 60. In Limburg zijn acht woonzorgcentra getroffen. In een aantal rusthuizen moeten bezoekers nu verplicht een FFP2-mondmasker dragen.