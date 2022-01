Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli (65) overleden

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is dinsdagochtend overleden. Dat meldt zijn woordvoerder Roberto Cuillo op Twitter. Maandag raakte bekend dat hij in het ziekenhuis lag met “ernstige complicaties als gevolg van een disfunctie van het immuniteitssysteem”.

“De Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is op 11 januari om 1.15 uur overleden in Aviano, in het noordoosten van Italië, waar hij opgenomen was in het ziekenhuis. De datum en de locatie van zijn begrafenis zal in de komende uren gecommuniceerd worden”, aldus Sassoli in zijn tweet.

Complicaties

Sassoli werd 65 jaar. Hij lag al sinds 26 december in het ziekenhuis. Maandag maakte Cuillo al bekend dat de 65-jarige Italiaanse sociaaldemocraat was opgenomen in het ziekenhuis vanwege “ernstige complicaties” die het gevolg waren van het “disfunctioneren van het immuunsysteem”. Al zijn afspraken werden daarom geschrapt.

De sociaaldemocraat werd in september vorig jaar al eens in het ziekenhuis opgenomen. Hij kampte toen met een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte. Sassoli was in het verleden al behandeld voor leukemie.

Ex-journalist

Hij werd geboren in 1956 in de Toscaanse hoofdstad Firenze. Sassoli was van opleiding journalist en had eerst een carrière in de journalistiek. Zo werkte hij onder meer voor de krant Il Giornio en de Italiaanse omroep RAI, waar hij het belangrijkste avondjournaal presenteerde en zo een bekend gezicht was in de Laars. De politicus van de centrumlinkse Partito Democratico werd in 2009 verkozen in het Europees Parlement. In 2019 werd hij er voorzitter, nadat hij al enkele jaren vicevoorzitter was van het Europees halfrond.

Volgende week kiest de plenaire vergadering een nieuwe voorzitter, de Italiaan was geen kandidaat om zichzelf op te volgen. De voorzittershamer in het Europees Parlement werd tijdens zijn afwezigheid veelvuldig overgenomen door de eerste vicevoorzitter Roberta Metsola, een christendemocraat uit Malta. De christendemocraten hebben de 42-jarige Metsola voorgedragen als parlementsvoorzitter. De verkiezing stond al voor de eerste plenaire vergadering van 2022 volgende week in Straatsburg gepland.

Migratie

Sassoli was onder meer bekend voor zijn kritiek op het migratiebeleid van menig lidstaat en ijverde voor de rechten van migranten en asielzoekers. In eigen land is het een gevoelig thema, met veel debat tussen de linker- en rechterzijde van het politieke spectrum. Heel wat migranten die per boot Europa pogen te bereiken, komen in Italië toe.

Sassoli stond bekend als een progressief katholiek politicus. Hij laat een vrouw en twee kinderen na.