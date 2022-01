Nieuw dagrecord in coronacijfers, gemiddeld meer dan 20.000 nieuwe coronabesmettingen per dag

Tussen 1 en 7 januari hebben elke dag gemiddeld 20.264 mensen in ons land een positieve coronatest afgelegd. Dat is een stijging met 85 procent in vergelijking tot de week ervoor, blijkt uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Op 4 januari waren er 28.045 besmettingen, een nieuw absoluut record sinds het begin van de pandemie.