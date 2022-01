Man kritiek na zware crash: voertuig belandt bovenop haag, bewoners vinden bestuurder aan gevel

Een automobilist is maandagavond rond 20.30 uur ernstig gewond geraakt toen hij met zijn voertuig op de Grote Steenweg in de Antwerpse gemeente Veerle-Laakdal uit de bocht ging. De kleine auto maakte een spectaculaire buiteling en belandde op een haag. Bewoners vonden de bestuurder tegen hun gevel. De man werd in kritieke toestand afgevoerd.

De bestuurder verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur toen hij over de Grote Steenweg van Geel-Zammel naar Veerle-Laakdal reed. In een flauwe bocht naar links ging de auto rechtdoor de berm in. Daar botste hij vrijwel onmiddellijk op een verlichtingspaal, die volledig uit de grond werd gerukt.

Volgens een getuige die uit de richting van Veerle kwam en het ongeval zag gebeuren, kwam de paal in een regen van vonken enkele tientallen meters verder terecht.

De uitgerukte lantaarnpaal kwam zowat vijftig meter verder voor de oprit van de woning te liggen. — © Hans Otten

De auto dook daarna in een diepe en brede gracht, botste op de duiker van de oprit van een woning en werd weer de hoogte in gekatapulteerd. Terwijl de brokstukken alle kanten op vlogen, ramde de wagen de gevelhoek aan het uiteinde van de woning.

Daarbij sneuvelde een flink deel van het metselwerk naast de voordeur, samen met de regenafvoerpijp. Ten slotte kwam het kleine voertuig bovenop een haag in de zijtuin van het huis tot stilstand.

De auto ging in de verte achteraan in beeld uit de bocht ramde een stuk hoekgevel uit de woning. — © Hans Otten

Kritieke toestand

De bewoners waren gealarmeerd door het lawaai en troffen na een tijdje de bestuurder tussen hun voortuintje en de huisgevel aan. Het slachtoffer was tijdens de tuimelpartij uit zijn voertuig geslingerd. De hulpdiensten hebben de man ter plaatse gereanimeerd, om hem vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Geel over te brengen.

“Onze dochter stond in de badkamer aan de voorzijde van het huis toen het gebeurde”, vertellen de bewoners. “Normaal davert het huis altijd wel wat wanneer vrachtwagens passeren, maar aan dit kabaal hoorde je meteen dat het om totaal wat anders ging.”

“Toen we buiten gingen kijken, zagen we onze hele voortuin vol brokstukken liggen, met een uitgerukte verlichtingspaal voor onze oprit. Even later vonden we de bestuurder tegen onze gevel. Hij was er erg aan toe. Het duurde vervolgens nog een hele tijd voor we de auto vonden. In het donker zagen we die niet direct bovenop de haag liggen.”

De auto eindigde bovenop de haag in de tuin. — © Hans Otten

Vaak ongevallen

De Grote Steenweg tussen Veerle en Zammel heeft geen al te beste reputatie. Het was ook een weg waar je nog lang 90 kilometer per uur mocht rijden, ondanks enkele gevaarlijke bochten. De betrokkenen hadden voor hun deur zelf nog niet te maken met een ongeval. “Meestal gebeuren die aan het tuincentrum Bloemenland richting Zammel, ofwel verderop richting Veerle aan het kruispunt met de Varendonksebaan.”

“Er wordt hier veel te snel gereden”, vertellen de bewoners. “We hebben al vaker op snelheidscontroles aangedrongen bij de politie. Maar wanneer die daar dan op ingaat, posteren ze hier een combi. Natuurlijk dat je dan geen snelheidsduivels kan betrappen. Op het stuk tussen de E313 en Zammel (op Geels grondgebied, red.) is er sprake van de invoering van trajectcontrole. Dat zou ook hier mogen gebeuren.”