Standard rondt komst van Franse middenvelder af en vindt akkoord met Nantes over Emond

De 24-jarige aanvallende middenvelder kan ook als flankspeler worden uitgespeeld.

Cafaro is een jeugdproduct van Toulouse, waarvoor hij in 2015 debuteerde in de Ligue 1. In de zomer van 2017 verhuisde hij naar Reims. Voor die club speelde hij 91 wedstrijden (15 goals, 8 assists). Dit seizoen kwam hij maar vier keer in actie voor Reims, waar hij teamgenoot was van Thomas Foket.

Over de transfermodaliteiten geeft Standard verder geen details vrij.