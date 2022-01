Vier jaar cel voor dealende realityster: “De dood van mijn moeder zorgde voor een sneeuwbaleffect”

Realityster Gaêtan V. (32) uit Antwerpen is door de correctionele rechtbank veroordeeld tot vier jaar cel waarvan de helft met uitstel als spilfiguur van een drugsnetwerk in het Waasland en Antwerpen. De deelnemer aan het VTM2-programma Free love paradise en voormalig Belgisch kampioen bodybuilding moet ook 120.000 euro drugsinkomsten terugbetalen. Zijn partner Cristina S., ook bekend van Free love paradise, kreeg een werkstraf.

De feiten waarvoor Gaêtan V. terechtstond, speelden zich af tussen januari 2019 en april 2020. Gaêtan V. zou toen samen met zeven anderen grote hoeveelheden xtc, speed, cannabis, crystal meth en steroïden verhandeld hebben. De drugs werd verkocht aan negentigtal klanten in de regio Sint-Niklaas, Kruibeke en Antwerpen en opgeslagen in een paar garageboxen in het Waasland. “Het begon allemaal heel kleinschalig”, gaf Gaêtan V. toe tijdens zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Maar de dood van mijn moeder zorgde voor een sneeuwbaleffect. Ik leefde in een bubbel en geraakte er niet meer uit.”

Voor Gaêtan V. was het niet de eerste keer dat hij werd genoemd in een drugsdossier. In 2018 stond hij ook al terecht voor het bezit en de verkoop van hormonen en het bezit van cocaïne. Voor die feiten werd hij in december 2020 in beroep veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en een geldboete van 24.000 euro.

Voor de nieuwe feiten van drugshandel kreeg hij dinsdag van de correctionele rechtbank in Dendermonde een nieuwe celstraf van vier jaar waarvan de helft met uitstel opgelegd. Hij moet ook 120.000 euro aan drugsopbrengsten terugbetalen.

Gaêtan V. was in 2020 nog te zien als deelnemer aan het relatieprogramma Free love paradise op VTM2. Hij was in het verleden ook nog Belgisch kampioen bodybuilding.

Werkstraf voor partner

Cristina S., de vriendin van Gaêtan V. die samen met hem te zien was in het televisieprogramma, stond ook terecht. Zij zou op de hoogte geweest zijn van de drugshandel van haar partner en mee alle pakketjes klaargelegd en afgeleverd hebben. De vrouw werd veroordeeld tot een werkstraf van tachtig uur.

Zes andere beklaagden uit onder meer Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas en Kruibeke kregen celstraffen tot 37 maanden gedeeltelijk met uitstel. Onder hen ook twee broers van Gaêtan V. Een van hen kreeg opschorting van straf.