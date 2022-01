Toptransfer van STVV Shinji Kagawa arriveert vrijdag in België

Shinji Kagawa werd in Japan voorgesteld en zal vrijdag in België arriveren om er zijn medische tests af te leggen bij STVV. De overgang van de 32-jarige Kagawa is opzienbarend, want de aanvallende middenvelder won prijzen bij Dortmund en Manchester United. De voorbije maande kwam hij niet meer in actie bij PAOK Saloniki.