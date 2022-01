Vrijdag pas in België, maar STVV-aanwinst Shinji Kagawa nu al voorgesteld in... Japan: “Mijn motivatie is nog steeds groot”

Donderdagavond stapt Shinji Kagawa op het vliegtuig naar België. In Sint-Truiden zal hij zijn medische proeven afleggen alvorens hij zich officieel Kanarie mag noemen. In afwachting daarvan werd de nieuwe Japanse aanwinst van STVV al voorgesteld door DMM in Japan. “Ik wil mezelf opnieuw bewijzen”, klonk het ambitieus bij de 32-jarige vedette.

Hij zal pas vrijdag in België arriveren om er zijn medische tests af te leggen en de officiële voorstelling aan de Belgische pers is wellicht pas voor volgende week, maar in Japan heeft de nieuwste en spraakmakende aanwinst van de Kanaries zijn keuze voor STVV al toegelicht. “Ik kan niet wachten om in België te voetballen. Ik wil alles geven voor STVV”, zo sprak Kagawa bij DMM.com, de Japanse eigenaar van STVV.

Op zijn 32ste sprak de man die twee WK’s speelde met Japan verrassend genoeg ook over zich verder ontwikkelen als voetballer. Al beseft de aanvallende middenvelder ook maar al te goed dat hij na enkele kwakkelseizoenen nood heeft aan een opkikker. “Ik heb vertrouwen in deze uitdaging”, aldus Kagawa, “maar ik voel ook dat ik het niet met woorden moet bewijzen, maar met daden. Ik wil mij bewijzen op het veld.”

Ook op zijn eigen Twitteraccount gaf Kagawa een korte toelichting bij zijn keuze voor STVV. “Vorig seizoen heb ik een mindere periode gekend in moeilijke omstandigheden”, zo schreef hij over zijn weinig succesvolle passage bij het Griekse PAOK. “Maar ik heb nog steeds een grote motivatie om in Europa te voetballen. Ik blijf er alles aan doen om te kunnen zeggen dat mijn beslissing de juiste was.”