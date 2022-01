VS beloven humanitaire steun voor Afghanistan

De Verenigde Staten hebben een eerste schijf ontwikkelingshulp van meer dan 300 miljoen dollar voor Afghanistan (256 miljoen euro) aangekondigd. Eerder hadden de Verenigde Naties (VN) een oproep gelanceerd om het land te helpen dat in een zware humanitaire crisis terechtgekomen is.

De Amerikaanse middelen moeten prioritair naar voeding, gezondheidszorg en de bescherming tegen de winterkoude gaan, onderstreept het Amerikaanse noodhulpagentschap USAID in een persbericht.

De taliban kwamen vorige zomer opnieuw aan de macht nadat het Amerikaanse leger zich teruggetrokken had. Al snel stuikte het Afghaanse veiligheidsapparaat in elkaar. Amerikaans president Joe Biden, die de terugtrekking bevolen had, kreeg veel kritiek te verwerken omdat zijn beslissing de machtsoverdracht van de taliban de wind in de zeilen gegeven zou hebben.

De VN-Veiligheidsraad had in december een resolutie goedgekeurd die gedurende een jaar humanitaire hulpverlening aan Afghanistan mogelijk maakt. Afghanistan staat economisch aan de rand van de afgrond. De resolutie, voorgesteld door de Verenigde Staten, werd unaniem goedgekeurd. Gehoopt wordt dat de taliban er geen profijt uit halen. Het bewind van de taliban wordt tot nu toe niet erkend door de internationale gemeenschap. Een woordvoerder van de taliban noemde de resolutie toen “een goede stap vooruit”.