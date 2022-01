Kremlin positief over verloop eerste gesprekken met Amerikanen over spanningen aan Oekraïense grens

De eerste gesprekken tussen de Amerikanen en Russen, over de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens en de Europese veiligheidsarchitectuur, zijn “positief” verlopen. Dat laat Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov dinsdag weten, een dag na de start van de onderhandelingen in Genève. Peskov meent dat het echter nog te vroeg is om optimistisch te zijn over de eventuele resultaten.

“Het zou van naïviteit getuigen om te geloven dat een eerste ronde al uitgebreide resultaten oplevert”, zei Peskov. Woensdag gaan de onderhandelingen verder op het niveau van de ambassadeurs, in de eerste NAVO-Ruslandraad sinds 2019, in Brussel. Een dag later is er in Wenen nog overleg voorzien binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Een duidelijke deadline is er alvast niet, zei Peskov.

Maandag al zei de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov, die de onderhandelingen in Genève leidde, dat de situatie na die gesprekken geëvalueerd zal worden. “Als de NAVO onze voorstellen verwerpt, dan zou de situatie anders kunnen zijn”, aldus Rjabkov bij Interfax, zonder verdere details te geven.

Moment van de waarheid

De NAVO-Ruslandraad van woensdag wordt een “moment van de waarheid” voor de relatie tussen Rusland en de verdragsorganisatie, is dinsdag in Moskou te horen. De Russen zullen tijdens die vergaderingen verder ingaan op hun eisen om de alliantie verder weg te duwen van zijn grenzen.

Na weken van spanningen rond de Russisch-Oekraïense grens, waar de Russen tienduizenden militairen geposteerd zouden hebben, zijn maandag in Genève rechtstreekse gesprekken gestart tussen de Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman en haar Russische collega Rjabkov. Die duurden acht uur, maar naar verluidt werd er over de kwestie-Oekraïne geen toenadering bereikt.

Aanval

Het Westen beschuldigt Moskou ervan om een aanval op zijn buurland voor te bereiden. Rusland antwoordde dat de ontplooiing van het leger in de grensregio slechts een reactie is op de groeiende en vijandige aanwezigheid van de NAVO in een gebied dat, volgens de Russen, in hun invloedssfeer valt. Er zijn geen plannen om Oekraïene binnen te vallen, houdt Moskou vol.

De Russen eisen dat de NAVO uitdrukkelijk aangeeft dat ze geen uitbreiding naar het oosten meer plannen en dat er een punt gezet wordt achter de militaire manoeuvres in de buurt van de Russische grens. Daarmee trekken ze de facto de Europese veiligheidsarchitectuur van na de koude oorlog in twijfel - verschillende landen uit het vroegere Oostblok hebben zich al bij de NAVO aangesloten.

Het westen beoordeelt die eisen als onaanvaardbaar, maar de NAVO en de westerse landen gaven wel al herhaaldelijk aan om aan tafel te willen gaan om een uitweg uit de spanningen te vinden en een nieuw gewapend conflict te vermijden.