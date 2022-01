The Rolling Stones vereeuwigd op postzegels

De Stones bestaan dit jaar zestig jaar. Dat was voor de Royal Mail aanleiding om de groep op postzegels te eren. Te zien zijn onder meer het legendarische concert in het Londense Hyde Park (1969), een optreden in Rotterdam (1995) en op het Knebworth Festival (1976). De Royal Mail heeft bij de creatie nauw samengewerkt met de nog in leven zijnde leden van de groep.

Die is nog maar de vierde in het Verenigd Koninkrijk die voorwerp is van een aan de band gewijde postzegeluitgifte. De voorgangers waren The Beatles (2007), Pink Floyd (2016) en Queen (2020).

© via REUTERS

