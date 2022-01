Wat weten we van de nieuwste Lottowinnaar? Het is een Limburgse vrouw tussen 55 en 64 jaar, ze bracht haar winnend biljet binnen bij de Standaard Boekhandel in Maaseik, ze wint 6,5 miljoen euro en ze denkt er aan om eerst een nieuwe horloge te kopen. Aan de Standaard Boekhandel in Maaseik werd dinsdag alvast een levensgrote cheque geschonken met daarop het gewonnen bedrag: 6,5 miljoen euro.