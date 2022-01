President van Oekraïne wil top bijeenroepen over conflict met Rusland

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft dinsdag opgeroepen tot een top met Moskou, Parijs en Berlijn om het conflict met de pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne te beëindigen. “Het is tijd om een akkoord te vinden om dit conflict te beëindigen en we zijn klaar om de nodige beslissingen te nemen tijdens een nieuwe top met vier”, aldus Zelenski.