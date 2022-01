Leuvense politie betrapt chauffeur leerlingenvervoer op rijden onder invloed

De Leuvense politie hield maandagnamiddag een controleactie op het leerlingenvervoer op parking Bodart in Heverlee en de betrokken chauffeur was één van de busbestuurders die aan die controle werd onderworpen. Hij was net voordien met leerlingen van aan een school tot op de parking gereden, maar toen de man een alcoholtest moest afleggen, bleek die positief. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en er werd een andere chauffeur opgeroepen om de rit verder te zetten.

Bij de andere gecontroleerde chauffeurs en bussen werden geen inbreuken vastgesteld, aldus nog de politie.