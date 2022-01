“Wildkakker” (30) riskeert twee jaar cel voor inbraak in ijssalon in Knokke

Een 30-jarige Blankenbergenaar heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor een inbraak in een ijssalon in Knokke. Jonathan M. had de sleutel van de zaak gestolen toen hij zijn behoefte deed in de meterkast van een appartementsgebouw. Het openbaar ministerie eiste twee jaar effectieve gevangenisstraf.

De beklaagde deed op 20 oktober 2021 zijn gevoeg in een kast met tellers in de inkomhal van een appartementsgebouw in Knokke. De zogenoemde “wildkakker” maakte van de gelegenheid gebruik om twee sleutels mee te graaien. Het ging om de sleutels van een snackbar en van een ijssalon. Diezelfde dag gebruikte Jonathan M. de sleutel om in te breken in het bewuste ijssalon. Hij maakte er een gsm, een rijbewijs, een sleutelbos, een autosleutel en 80 euro buit.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde al vaak werd veroordeeld voor diefstal. M. kreeg ook voorwaardelijke straffen, maar herviel toch telkens in zijn alcoholverslaving. “Als hij zichzelf buiten niet kan helpen, bied ik hem een ontwenningskuur van twee jaar aan in de Legeweg (het adres van de Brugse gevangenis, red.)”, sneerde procureur Jochen van Aalst. “Het moet eens gedaan zijn met meneer zijn capriolen.”

De verdediging erkende dat de Blankenbergenaar langdurig moet behandeld worden voor zijn alcoholprobleem. “Nuchter functioneert hij perfect in de maatschappij”, aldus meester Silke Brutin. In die omstandigheden werd gevraagd om de effectieve straf te beperken tot de voorhechtenis. M. betwistte enkel de omvang van de buit. Naar eigen zeggen stal hij geen 80 maar 30 euro uit het fooienpotje in het ijssalon.

De rechter doet uitspraak op 8 februari.