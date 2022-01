VN: “Noodhulp aan Afghanistan kost minstens 5 miljard dollar in 2022”

Een VN-orgaan heeft dinsdag becijferd dat de VN-noodhulp voor Afghanistan in 2022 minstens 5,1 miljard (4,5 miljard euro) dollar zal kosten. Het gaat om de grootste oproep voor één land, aldus het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA). De Verenigde Staten kondigden eerder op de dag een eerste schijf ontwikkelingshulp van meer dan 300 miljoen dollar (256 miljoen euro) aan voor het land dat in een zware humanitaire crisis terechtgekomen is.

De Amerikaanse noodhulp is maar een fractie van wat nodig is. OCHA zegt vanuit Genève dat noodhulp voor Afghanistan en voor Afghaanse vluchtelingen in de buurlanden minstens 5,1 miljard dollar zal kosten dit jaar. “Zonder steun dreigen tienduizenden kinderen te sterven aan ondervoeding omdat de meest elementaire gezondheidszorgen ingestort zijn.”

Volgens de VN dreigen 4,7 miljoen mensen dit jaar met ondervoeding te maken krijgen, onder wie 3,9 miljoen kinderen. Zonder bijkomende steun riskeren 131.0000 kinderen te sterven. Een grote humanitaire ramp dreigt, aldus VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths.

De Amerikaanse middelen moeten alvast prioritair naar voeding, gezondheidszorg en de bescherming tegen de winterkoude gaan, onderstreept het Amerikaanse noodhulpagentschap USAID in een persbericht.

De oude Afghaanse regering kon jaarlijks rekenen op zowat 8,5 miljard dollar aan jaarlijkse militaire en civiele steun. Na de bewindswissel zegden de donoren die steun op omdat de taliban niet erkend worden, maar dat had ook de nodige humanitaire impact.

De Verenigde Naties hadden in december al een oproep gelanceerd voor steun. De VN-Veiligheidsraad keurde toen een resolutie goed die gedurende een jaar humanitaire hulpverlening aan Afghanistan mogelijk maakt. Afghanistan staat economisch aan de rand van de afgrond. De resolutie, voorgesteld door de Verenigde Staten, werd unaniem goedgekeurd. Gehoopt wordt dat de taliban er geen profijt uit halen. Het bewind van de taliban wordt tot nu toe niet erkend door de internationale gemeenschap. Een woordvoerder van de taliban noemde de resolutie toen “een goede stap vooruit”.

De taliban kwamen vorige zomer opnieuw aan de macht nadat het Amerikaanse leger zich teruggetrokken had. Al snel stuikte het Afghaanse veiligheidsapparaat in elkaar. Amerikaans president Joe Biden, die de terugtrekking bevolen had, kreeg veel kritiek te verwerken omdat zijn beslissing de machtsoverdracht van de taliban de wind in de zeilen gegeven zou hebben.