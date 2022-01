Antwerpse schepen pikt kritiek van Rik Torfs op “manipulatieve” vaccinatie van kinderen in de zoo niet: “Een prik kunnen we niet aangenamer maken, de omgeving wel”

Els Van Doesberg en Rik Torfs clashen over de vaccinatie van kindjes in de Zoo. — © Jeroen Hanselaer, Dirk Vertommen

Kinderen van 5 tot 11 jaar vaccineren in de Antwerpse zoo, daar kan je toch wel ethische vragen bij stellen. Dat was samengevat een tweet van Rik Torfs, professor kerkelijk recht aan de KU Leuven. En die zette kwaad bloed bij Els van Doesburg (N-VA), schepen van Gezondheidszorg in Antwerpen. “Dit neem ik niet van een verstandig man”, schrijft ze in een lang uitgesponnen reactie op Facebook.

“Kinderen van 5 tot 11 jaar krijgen een vaccin in Antwerpse zoo en worden daarbij in de watten gelegd met individuele begeleiding en randanimatie. Toch wel een manipulatieve techniek waarbij je ethische vragen kunt stellen.” Rik Torfs heeft onlangs al vaker bedenkingen geuit over het coronabeleid in ons land en deze keer was het de Antwerpse vaccinatiecampagne die niet ontsnapte aan zijn kritische kijk.

Dat schoot in een verkeerd keelgat bij bevoegd schepen Els van Doesburg, die de beslissing om jonge kinderen te laten vaccineren in de zoo in een omstandig antwoord met vuur verdedigd. Naar eigen zeggen heeft ze al een “olifantenhuid” gekweekt tegen de vele kritiek vanuit de hoek van de coronasceptici. Maar dat die “desinformatie” nu komt van een “verstandig man” als Rik Torfs doet haar toch even in haar pen kruipen.

Schepen van Doesburg benadrukt dat vaccineren van kinderen een vrije keuze is en blijft van de ouders. “Als ik bepaalde mensen hoor spreken (nou ja, meer roepen) over “misdaden” dan neem ik aan dat zij vinden dat kindervaccinatie verboden zou moeten zijn en ouders hun vrije keuze ontnomen moet worden. Daar pas ik voor. Maar ook als ouders ervoor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren, respecteer ik dat.”

Aanpak op maat

De opmerking van Torfs dat kinderen vaccineren in een omgeving als de zoo een ethisch twijfelachtige en manipulatieve handelswijze, weerlegt van Doesburg met klem. “Toen de senioren gevaccineerd werden, speelden we in het vaccinatiedorp hits uit hun jeugdjaren, vaak met orkestje. Toen de jongeren aan de beurt kwamen, organiseerden we een mini-Tomorrowland met DJ-sets. U kan dat dan ineens allemaal wel ‘manipulatieve technieken’ noemen. Ik vind het zelf eerder een aanpak op maat”, schrijft de schepen.

“Moet dat allemaal, al die “show”? In de range die gaat van kinderen een gore steeg in trekken met een dikke spuit in de hand tot het volledige Russisch Staatscircus uitnodigen, hebben wij met ons team gekozen voor de Zoo. Waarom? Omdat een prik een prik is. Die kunnen we niet aangenamer maken, maar de omgeving wel. Waarom zouden we dat in hemelsnaam dan niet doen?”, zo zet ze haar punt kracht bij.

Marc Van Ranst

“Zeer goede reactie van Els”, schreef viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) kort als reactie onder de Facebookpost.

Rik Torfs zelf lijkt de zaak niet op de spits te willen drijven. “Alle waardering voor de inspanningen van Els van Doesburg. Ik zie het anders, met nadruk op een ‘zuivere’ keuze voor kindervaccinatie, zonder ook maar een vermoeden van beïnvloeding. Ik ben ervan overtuigd dat ook zij vindt dat een respectvol meningsverschil hierover moet kunnen”, schrijf Tors in een vervolgtweet.