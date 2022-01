Britten woedend op Boris Johnson na gelekte e-mail: “Terwijl mijn broer alleen aan het sterven was, vond hij het tijd voor een drankje”

Boris Johnson is dinsdag het mikpunt van heel wat woede op sociale media, nadat maandag een e-mail uitlekte waaruit bleek dat er in mei 2020 wel degelijk een feestje werd georganiseerd in de ambtswoning van de premier. In het Britse parlement barstte een volksvertegenwoordiger zelfs in tranen uit, toen het onderwerp besproken werd. Is dit de druppel die leidt tot een ontslag?

De Britse bevolking mocht in mei 2020 – in volle lockdown door een golf coronabesmettingen – zelfs in de openlucht maximaal één andere persoon ontmoeten. Toch organiseerde het kabinet van Johnson uitgerekend dan een feestje in de tuin van Downing Street 10.

LEES OOK. E-mail bewijst: bijeenkomst in ambtswoning van Boris Johnson was wel degelijk “feestje”

Het is niet de eerste keer dat Johnson ervan beschuldigd wordt de regels die hij oplegt zelf met voeten te treden. De woede bij een groot deel van de Britse bevolking is dan ook groot. Op sociale media schrijven zij met duizenden hun boosheid van zich af. “Terwijl mijn broer dood in het ziekenhuis lag, en mijn man aan het sterven was, werd het personeel van Downing Street uitgenodigd voor een drankje. Wij konden geen feestjes houden ter ere van onze overledenen, enkel in lockdown eenzaam rouwen.” Anderen deelden dan weer foto’s van grootouders die hun kleinkinderen moesten omhelzen door een plastic wand, of hoe ze afscheid moesten nemen van hun stervende geliefden over Zoom.

Tumultueuze parlementszitting

Er liep al een intern regeringsonderzoek naar eerdere beschuldigingen van overtredingen van de lockdownregels in Downing Street, maar nu zou ook de politie overwegen om een eigen onderzoek op te starten. Deels onder druk van het Britse Lagerhuis, waar een bijzonder tumultueuze zitting dinsdag de druk op Johnson nog verhoogde.

Zo barstte Jim Shannon, parlementslid voor de Noord-Ierse DUP, in tranen uit toen hij vertelde hoe zijn schoonmoeder helemaal alleen stierf. Een ander parlementslid beschreef dan weer hoe hij de geboorte van zijn zoontje miste, en een derde hoe de grafdelvers op zijn lokale begraafplaats de graven niet snel genoeg konden graven voor de vele doden.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tot ergernis van veel parlementsleden kwam Johnson dinsdag ook niet zelf naar het parlement om zichzelf te verdedigen tijdens het met spoed bij elkaar geroepen debat: hij stuurde een minister om vragen te beantwoorden, terwijl zijn woordvoerder tot op heden alle commentaar op het verhaal weigert.

Ontslag?

De oppositie vroeg in het Lagerhuis om het ontslag van de premier: “Na deze nieuwe onthullingen hebben de Britten niet langer vertrouwen in Johnson”, vond vicevoorzitter Angela Rayner van oppositiepartij Labour. De Britten hebben genoeg van Johnsons “leugens, bedrog en het breken van zijn eigen regels”, zegt Rayner.

Maar voorlopig lijkt er in de Conservatieve Partij van Johnson geen animo om de partijleider aan de kant te zetten. “De eerste minister gaat nergens heen”, klonk het in het Lagerhuis bij minister Michael Ellis. “Hij behoudt het vertrouwen van het volk van dit land, net zoals hij dat twee jaar geleden deed toen hij de grootste parlementaire meerderheid in een decennium achter zich kreeg bij de verkiezingen.”