Albanese oppositiepartij stoot ex-president Berisha uit

In Albanië heeft de conservatieve Democratische Partij haar meest prominente co-stichter, vroegere president en premier Sali Berisha uit haar rangen gestoten.

Media in Tirana berichtten over de beslissing na een marathonvergadering van de partijleiding die tot in de vroege uurtjes van dinsdag duurde. Nog acht andere functionarissen die, net als Berisha, de legitimiteit van huidig leider Lulzim Basha betwisten, ondergingen hetzelfde lot.

De machtsstrijd tussen Basha en Berisha escaleerde vorige zaterdag toen aanhangers van de vroegere president het hoofdkwartier van de oppositiepartij bestormden. Zij raakten niet tot in de kantoren van Basha omdat die door bijkomende veiligheidsdeuren waren geblokkkeerd. Uiteindelijk gebruikte de politie traangas om de indringers uiteen te drijven.

Berisha domineerde het Albanese politieke landschap tijdens de transitie naar democratie en gedurende de daaropvolgende twintig jaar. Van 2005 tot 2013 was hij eerste minister. Zijn critici verwijten hem grootschalige corruptie en nepotisme. Ook zeggen ze dat hij verantwoordelijk is voor verkiezingsfraude. Als president (1992-1997) wees men hem met de vinger voor de burgeroorlogachtige conflicten in het land.

Basha leidt de PD sinds 2013. Hij verving Berisha nadat die als partijleider was opgestapt na een hevige verkiezingsnederlaag. In september sloot, op instigatie van Basha, de parlementaire fractie van de PD Berisha uit haar gelederen uit. Daarvoor had Washington een inreisverbod tegen de vroegere president uitgevaardigd vanwege beschuldigingen van corruptie.