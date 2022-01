Twitter schort account van bekende Nederlandse coronascepticus Willem Engel op

Volgens Engel heeft Twitter hem laten weten dat de accounts zijn verwijderd omdat hij de regels zou hebben overtreden door het plaatsen van “manipulatieve content en spam”. “Ze geven daar verder geen voorbeeld van”, aldus Engel.

Zelf denkt de Viruswaarheid-voorman dat Twitter de accounts heeft verwijderd omdat hij vorige week een foto deelde waarop het huisnummer en de postcode van de Nederlandse minister van Financiën Sigrid Kaag zichtbaar was. Verder denkt hij dat de overheid mede achter de actie zit, en wil hij een kort geding aanspannen tegen Twitter.

Een van de accounts van Engel werd in de zomer al geschorst door Twitter, vanwege uitlatingen over voetballer Christian Eriksen. Engel twitterde dat er een verband zou zijn tussen de coronavaccinatie en de hartstilstand die Eriksen kreeg tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Engel nuanceerde zijn uitspraken later, maar hij wilde de tweet niet verwijderen.

In ons land is Willem Engel bekend omdat hij viroloog Marc Van Ranst dagvaardde wegens laster. De rechtbank oordeelde intussen dat er geen sprake is van een misdrijf.