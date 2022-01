Audi verkoopt ruim de helft meer elektrische auto’s

De totale leveringen van Audi namen vorig jaar licht af, met 0,7 procent tot 1,68 miljoen. Nochtans was de autobouwer in de eerste jaarhelft goed op dreef, met een recordaantal van 981.681 leveringen in zes maanden tijd. Daarna zette het wereldwijde aanhoudende tekort aan halfgeleiders een rem op de productie. Als gevolg daarvan daalden de leveringen in het vierde kwartaal met ruim een derde.

Lichtpunt is wel het succes van de volledig elektrische modellen van Audi. In 2021 vonden er daarvan 81.894 de weg naar hun eigenaar. In vergelijking met 2020 gaat het om een stijging met 57,7 procent. Audi introduceerde vorig jaar vier nieuwe elektrische modellen.

Audi wil tegen 2026 zowat 18 miljard euro investeren in de ontwikkeling van elektrische wagens. Tegen 2025 wil de constructeur meer dan twintig volledig elektrische modellen in het gamma hebben en tegen 2033 moet de bouw van wagens met een verbrandingsmotor uitgefaseerd zijn.

Daarbij heeft ook de vestiging van Audi in Vorst een rol te spelen. De Brusselse fabriek kreeg in 2018 de primeur voor de productie van Audi’s eerste volledig elektrische wagens (e-tron en vanaf 2019 ook e-tron Sportback). In november bevestigde Audi-topman Markus Duesmann bovendien dat de Q8 e-tron, een nog iets grotere elektrische SUV, vanaf 2026 van de band zou rollen in Vorst.