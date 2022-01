Experts waarschuwen voor havermelk, sojamelk en andere alternatieven: “Zal vrouwen op latere leeftijd parten spelen”

Melkvervangers zijn big business. Vorig jaar trok de Zweedse producent van havermelk Oatly Group AB zelfs naar de beurs van New York. Maar het Britse Instituut voor Voedsel, Voeding en Gezondheid waarschuwt nu dat in haver- en amandelmelk te weinig voedingselementen zitten. Theo Niewold , professor Voeding en Gezondheid (KU Leuven), treedt zijn Britse collega’s bij. “Het is hip maar ook fout te denken dat plantaardige melk beter is dan dierlijke.”