Kortrijk biedt als eerste grote stad gratis zelftests aan voor leerlingen en kwetsbaren: “Voor velen is het financieel gewoon niet haalbaar”

Kortrijk zal via zijn maatschappelijk werkers, wijkwerkers en brugfiguren in het onderwijs vanaf eind deze week gratis zelftests ter beschikking stellen van kwetsbare inwoners en kinderen. Hiermee wil Kortrijk financieel bijspringen en het onderwijs en de werkvloer veilig organiseren.

“Voor veel mensen is de herhaalde aankoop van zelftests financieel niet haalbaar”, zegt schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit). “Die groep is ruimer dan mensen met een zogenaamde verhoogde tegemoetkoming. Die laatsten hebben via de apotheek om de twee weken recht op vier zelftests per gezinslid aan één euro per test. In Kortrijk gaat het om bijna 15.000 personen. Dat is één op vijf inwoners van Kortrijk.”

Vanaf eind deze week zullen 5.000 snelstests ter beschikking zijn in wijk- en dienstencentra, in lagere scholen waar een brugfiguur van Kortrijk aanwezig is en in het Sociaal Huis van Kortrijk. Een deel daarvan wordt gefinancierd door het OCMW van Kortrijk. Een ander deel wordt betaald door de federale overheid. Ondertussen stijgt het aantal besmettingen in de regio zienderogen.