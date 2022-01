Meer dan vijf jaar nadat de Nationale Bank de rekeningen van Jeroen Piqueurs Optima Bank blokkeerde, is een rechtszaak nog steeds niet voor morgen. Normaal zou er vanochtend gedebatteerd worden in Gent over wie het Oost-Vlaamse gerecht nu voor de rechter wil. Zover komt het niet. Reden: het extra onderzoek dat oud-minister Luc Van den Bossche heeft gevraagd en deels ook kreeg.