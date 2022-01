Hoor je soms zacht knagende geluidjes als het stil is in huis? Dat zit je met muizen, of – meer waarschijnlijk – met houtwormen. Een onzichtbare, maar niet te onderschatten vijand. Want als je die kleine griezels hun gang laat gaan, riskeert zelfs een deel van je dak het op een dag te begeven. Gelukkig bestaan er oplossingen.