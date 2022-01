Officieel: Anderlecht-verdediger Harwood-Bellis vertrekt naar Stoke City

Anderlecht-verdediger Taylor Harwood-Bellis keert terug naar Engeland. De Brit gaat in overleg met zijn club Manchester City op zoek naar meer speelminuten bij Stoke City, in de Engelse tweede klasse. Harwood-Bellis kwam aan het begin van dit seizoen over op huurbasis van Manchester City. De jonge Engelse verdediger speelde uiteindelijk 19 wedstrijden in het paars-witte shirt.