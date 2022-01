Opnieuw gewapende gevechten aan grens tussen Armenië en Azerbeidzjan

“Een Azerbeidzjaanse soldaat werd gedood door provocaties van Armeense strijdkrachten in het grensgebied”, meldde het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie. Het incident vond plaats in het Kalbajardistrict, ten noorden van de betwiste regio Nagorno-Karabach.

Armenië wijst op zijn beurt naar Azerbeidzjan en beschuldigt het Kaukasusland ervan Armeense grensposten te hebben aangevallen met drones en artillerievuur. Hierbij vielen zeker drie gewonden, zo zegt het Armeense ministerie van Defensie.

Armenië en Azerbeidzjan vochten in de herfst van 2020 zes weken lang om de controle over de enclave Nagorno-Karabach, die in de jaren 90 al het voorwerp was van een bloedige oorlog. Bij de gevechten kwamen meer dan 6.500 mensen om het leven. Ondanks de ondertekening van een bestand en de opstelling van Russische vredestroepen, blijft de toestand tussen de twee voormalige Sovjetrepublieken erg gespannen.