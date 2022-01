Linda en Paul leren elkaar kennen in het programma First Dates. — © RR

Het VRT-programma First dates werd maandag afgesloten met de onverwachte boodschap dat deelnemer Paul onlangs overleed. Tijdens de aflevering zagen we nog hoe Paul en de Antwerpse Linda (58) het meteen goed met elkaar konden vinden. Hij vertelde over zijn moeilijke verleden, zij over het recente afscheid van haar mama.