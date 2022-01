Man, vrouw en minderjarige dochter gewond bij steekpartij op appartement

Bij een zware schermutseling in een appartement op de Gorsemweg in Sint-Truiden zijn dinsdagnamiddag drie gewonden gevallen. Een 40-jarige vrouw werd met een mes verwond door een man, die zelf ook gewond raakte, net als haar minderjarige dochter. De man is gearresteerd.

Vermoedelijk ontaardde een woordenwisseling dinsdag rond 16 uur in een gevecht op het appartement, waarbij de man een mes hanteerde en de vrouw verwondde. Bij de schermutseling raakte naast de vrouw ook een van haar twee minderjarige dochters gewond. Ze werden alle drie naar het ziekenhuis gebracht. De man werd gearresteerd door de politie.

“Naar alle waarschijnlijkheid zijn de feiten drugsgerelateerd”, zegt Steve Provost, korpschef van de politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. “De melding kwam binnen dat er een vrouw belaagd en aangevallen werd door een man. Het is nog niet duidelijk of het om een vriend of een kennis gaat. Dat zal het verder onderzoek nog moeten uitmaken. Wij hebben de man daar aangetroffen, ook hij was gewond en werd gearresteerd. Alles wijst op een probleem rond drugs. Maar het onderzoek zit nog volledig in de onderzoeksfase.”

Volgens een ooggetuige was de dader via de balkons vanaf de tweede verdieping naar beneden gevlucht, waarbij hij zich vermoedelijk verwond heeft. De man had zich verscholen in de struiken achter het gebouw van de nabijgelegen tekenacademie, maar de politie werd getipt door alerte buurtbewoners en kon hem arresteren. (jcr)