Kinderarts: “Laat virus gecontroleerd circuleren, en zet vaccinweigeraars in quarantaine”

In een opiniestuk in eigen naam pleit kinderarts Tyl Jonckheer ervoor om het virus gecontroleerd te laten circuleren onder gevaccineerden en geen klassen of scholen meer te sluiten. Volgens Jonckheer staat de samenleving bijna volledig machteloos tegenover de omikronvariant, en wordt de huidige situatie onhoudbaar. “Zou het niet logischer zijn om alle mensen die niet gevaccineerd willen worden en diegenen die een verhoogd risico lopen, in quarantaine te plaatsen” in plaats van met allerhande maatregelen die bij de bevolking veeleer overkomen als willekeurig gekozen lapmiddelen, slechts een discrete vertraging van het virus te bekomen, vraagt hij zich af.