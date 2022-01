Wie de Gouden Schoen wint, staat een jaar lang in de spotlights. Het is iets wat Lior Refaelov (35) en zijn vrouw Gal nooit erg vonden. De Israëli pronkte met zijn trofee als speler van Antwerp, waarna een bewogen transfer naar Anderlecht volgde. Daar groeide Rafa met ups en downs uit tot een echte sterkhouder. Wij vatten zijn jaar samen in 10 momenten: klasse op noppen.