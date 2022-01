Van waar komt het elektronische geluid dat Mariekerke (Bornem) in de ban houdt? Het is er even, en dan weer niet. Sommigen horen het niet en anderen worden er “crazy” van. “Soms denk ik dat het uit de riolen komt”, zegt een buurtbewoonster. Burgemeester Kristof Joos (N-VA) wil een oplossing, een geluids- en trillingsdeskundige heeft zijn diensten alvast aangeboden.