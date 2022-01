Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dringt aan op verplichte vaccinatie: “Zo kunnen we onze vrijheid terugwinnen”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft dinsdag in Terzake aangedrongen op een parlementair debat over verplichte vaccinatie. Die verplichting moet volgens hem afgedwongen worden via het Covid Safe Ticket. “Zolang er geen zekerheid is dat omikron de laatste variant van het virus is, moeten we blijven inzetten op vaccinatie”, zei hij.

Rousseau herinnerde eraan dat Vooruit reeds in de zomer aangedrongen had op een parlementair debat over het onderwerp. Hij stelde dat er veel onzekerheid bestaat over corona, maar dat vaccinatie werkt. “Geen enkel vaccin werkt perfect, maar het zorgt voor minder verspreiding, minder ziekte en minder ziekenhuisopnames”, aldus de Vooruit-voorzitter. “Door vaccinatie tonen we ons solidair met de ziekenhuizen en kunnen we onze vrijheid terugwinnen.”

De vaccinatieverplichting moet voor Conner Rousseau tijdelijk zijn, zolang de nood het hoogst is. Die verplichting afdwingen met boetes, ziet hij niet zitten. Daarom kiest hij voor de weg van het CST. “Zo belonen we zij die zich laten vaccineren”. Rousseau vertrekt van het huidig toepassingsgebied van het CST, zodat wie zich niet laat vaccineren nog naar de winkel, apotheek, ... kan gaan. Naar evenementen, concerten of de horeca gaan, is enkel voor de houders van een CST.

De Vooruit-voorzitter merkte ook nog op dat drie op de vier Vlamingen voor een vaccinatieverplichting is.