Christian Eriksen trapt nog steeds aardig tegen een balletje: wie haalt Deense middenvelder binnen?

Eriksen is momenteel aan het trainen bij het Zwitserse Chiasso. Met zijn ICD-kastje mag hij immers niet voetballen in Italië bij Internazionale, waar zijn contract onlangs dan ook ontbonden werd. Het is nog onduidelijk waar hij zijn loopbaan gaat vervolgen, maar dat hij plannen heeft is zeker. “Ik wil op het WK in Qatar actief zijn. Dat is al een lange tijd mijn mindset. Het is een doel, mijn droom. Maar of ik ook geselecteerd zal worden, dat is een ander verhaal.”

Enkele clubs uit de Premier League en zijn ex-team Odense BK toonden alvast interesse in Eriksen.