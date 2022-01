Honderden adressen van horecazaken waar je “zonder problemen zonder CST binnenraakt” verspreid in besloten Facebookgroep met tienduizend leden

De groepsafbeelding van de Facebookgroep in kwestie. — © Facebook

“In deze groep kunnen jullie adresjes, evenementen, verenigingen, ... posten waar je nog welkom bent zonder CST.” Zo luidt de omschrijving van de bewuste Facebookgroep, en daarmee is het opzet ook meteen duidelijk. Wie in Vlaanderen op café wil, moet sinds 1 november een Covid Safe Ticket kunnen voorleggen. Problematisch voor wie zich niet wil laten vaccineren, dus wordt gezocht naar horecazaken waar men het niet zo nauw neemt met de regels.

Zo plaatst groepsbeheerder M. V. een foto van een restaurant in Oostende waar je “zonder moeilijkheden” aan tafel kan. Op een reactie dat het restaurant officieel laat uitschijnen dat de coronamaatregelen er nageleefd moeten worden, klinkt het. “Dat is de officiële versie. Ik nam contact op met de zaakvoerders en zij zeggen dat wanneer je geen CST hebt, je eender wat kunt tonen op je telefoon en zij doen dan alsof ze scannen”, reageert M. V. volgens De Morgen.

Een andere man plaatste in de groep dan weer een lijst van zo’n 120 zaken waar je toegang krijgt zonder CST, die hij op verzoek ook doormailt aan andere leden. Er worden in de groep ook niet enkel adressen van horecazaken verspreid, maar ook bijvoorbeeld zwembaden of sauna’s.

Boete van 750 euro

De groepsbeheerder is zich er schijnbaar wel bewust van dat hij schijnbaar toch aanzet tot het overtreden van de wet. “Dit is een private groep”, klinkt het. “Deel dus de adresjes die je hier vindt niet openbaar.”

Uitbaters die de regels omtrent het CST overtreden, riskeren een boete van 750 euro. Al moeten ze dan wel eerst betrapt worden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat het mogelijk is dat sommige zaken de regels met voeten treden, maar “we kunnen niet aan elke horecazaak een agent zetten.”