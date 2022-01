Niet alleen in de politiek komt het debat over de prikplicht in een stroomversnelling. De expertengroep Psychologie & corona heeft een nieuw advies klaar. De conclusie is kraakhelder. “Onder psychologen heerst de consensus dat de voordelen talrijk zijn en zwaarder wegen dan de nadelen”, zegt hoogleraar sociale psychologie Vera Hoorens (KU Leuven).