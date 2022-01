Belgische barones verkoopt werk dat Magritte speciaal voor haar maakte: muze straks miljoenen euro’s rijker

Een huis in het donker van de nacht onder de blauwe hemel van een klaarlichte dag. Het schilderij ‘L’Empire des lumières’ van René Magritte is puur surrealisme. Net als het recordbedrag dat Sotheby’s ervoor hoopt te krijgen: 53 miljoen euro. Dat geld is voor de Belgische barones Anne-Marie Crowet (83). Zij is niet alleen de huidige eigenares van het werk, maar ook de voormalige muze van Magritte.