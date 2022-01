‘Farmville’ gekocht om te leren hoe je mensen verslaafd maakt: duurste overname ooit in gamingwereld

Het is de grootste en duurste overname ooit in de gamingwereld. Take-Two Interactive, de holding achter het razendpopulaire Grand theft auto, heeft dinsdag Zynga, de maker van Farmville, opgekocht voor maar liefst 11,2 miljard euro. “Een duizelingwekkend bedrag”, zegt gameonderzoeker Lars de Wildt. “Maar het verbaast me niet. Zynga is énorm goed in wat ze doen: mobiele spelletjes maken die mensen blíjven spelen. Daar kan je grof geld mee verdienen.”