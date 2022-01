Waasland-Beveren haalt Gillet en praat met Mirallas

Waasland-Beveren is goed op weg om twee ­bekende namen naar de Freethiel te halen. De Waaslanders zullen Guillaume Gillet (37) woensdag voorstellen en praten ook met Kevin Mirallas (34). Beide ex-Rode Duivels ­zitten zonder club en zijn dus transfervrij op te halen. Begin vorige week gingen Gillet en Charleroi in onderling overleg uit ­elkaar. Met hem is Waasland-Beveren al tot een akkoord gekomen.