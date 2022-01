Je kan nog heel even Nespresso kopen bij Delhaize, en daar is niet iedereen blij mee

Nog tot en met woensdag verkoopt Delhaize Nespresso-capsules. Van een stunt gesproken. Want al sinds de start in 1986 laat de Zwitserse koffiebrander de supermarkten links liggen en zweert de Nestlé-dochter bij rechtstreekse verkoop aan klanten via zijn eigen webshop of netwerk van Nespresso-boetieks. Alsof de stunt nog niet straf genoeg is, trakteert Delhaize zijn SuperPlus-kaarthouders zelfs op een “2 kopen, 2 gratis”-promo.