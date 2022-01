Noord-Korea zegt opnieuw hypersonische raket te hebben getest

Dinsdag meldden het Zuid-Koreaanse leger en de Japanse kustwacht dat Noord-Korea een “ongeïdentificeerd projectiel” had afgevuurd in de Japanse Zee. Volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap zei Noord-Korea dat de test met de hypersonische raket “succesvol” was. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un woonde de lancering bij.

De raket raakte zijn doelwit op 1.000 kiliometer afstand en voerde tijdens de vlucht verschillende manoeuvres uit. Uit de test van dinsdag bleek nog meer dan bij de vorige test hoe goed de raket kan manoeuvreren, aldus KNCA volgens Yonhap.

“Grote verwachtingen”

Kim Jong-un drukte volgens het agentschap “grote verwachtingen” uit dat de functionarissen die onderzoek voeren naar rakettechnologie “de afschrikkingsmiddelen van het land zullen helpeen versterken met hun continue ultramoderne wetenschappelijke resultaten”.

Op 5 januari meldde KCNA ook al dat een test met een hypersonische raket werd uitgevoerd die nauwkeurig een doelwit raakte op 700 meter afstand. De lancering van dinsdag/vandaag is de derde test met een hypersonische raket die Pyongyang officieel bevestig. Een hypersonische raket is een gesofisticeerd wapen dat getuigt van de vooruitgang van de Noord-Koreaanse defensie-industrie.

Noord-Korea mag volgens de internationale wetgeving geen ballistische of nucleaire wapens testen.

Veiligheidsraad

De VN-Veiligheidsraad vergaderde maandag op verzoek van de permanente leden Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië over de kwestie. Samen met Ierland en Albanië riepen de landen Noord-Korea op “om af te zien van verdere destabiliserende acties.”

De Verenigde Staten hebben dinsdag opnieuw een oproep gelanceerd aan Pyongyang om de stoppen met de provocaties en mee aan tafel te gaan zitten rond hun nucleaire programma. Hoewel Noord-Korea “al een hele tijd” niet heeft geantwoord op de vraag van de VS om een dialoog op te starten, “blijven we geloven in die dialoog en denken we dat diplomatie de beste weg vooruit is”, aldus woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Ned Price.

Impasse

De VS gaan dan ook blijven werken met hun partners en bondgenoten en zullen klaarstaan als Noord-Korea in gesprek wil gaan, klinkt het nog.

De dialoog tussen beide landen bevindt zich in een impasse na de mislukte onderhandelingen tussen Kim Jong-un en Donald Trump. Trumps opvolger Joe Biden heeft al verschillende gezegd dat hij Noord-Koreaanse gezanten wil ontmoeten en wil praten over denuclearisatie. Pyongyang weigert het aanbod echter en beschuldigt de VS ervan een “vijandig” beleid te voeren.